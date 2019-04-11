Ответом на базовые экономические вызовы Украины является интеграция в ЕС - Яценюк

Арсений Яценюк / Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк считает, что ответом на базовые экономические вызовы Украины является интеграция в ЕС.

"Ответ на базовые экономические вызовы Украины - интеграция Украины в ЕС. Нам необходим доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции в человеческий капитал и промышленность", - подчеркнул Яценюк во время 12-го Киевского Форума 11 апреля.

Арсений Яценюк отметил, что несмотря на войну, потерю 7% территории и 20% экономики - в Украине наблюдаем положительный рост экономики и уменьшение инфляции: "Но как тело нуждается в крови - так экономика нуждается в деньгах, доступ к рынку капиталов и инвестиций".

"Для того, чтобы Украина была конкурентной, государство не может себе позволить занимать на внешних рынках под 10% годовых. За сколько тогда будет занимать бизнес? Как можно конкурировать с мировой экономикой, когда предприятие в ЕС получает кредит под 2-3% годовых, а предприятие в Украине получает кредит в гривне под 20% годовых? Как эту конкуренцию можно преодолеть?", - пояснил он.

Экономической и политической стабильности трудно добиться, когда 30% бюджета идет на выплату внешних долгов, подчеркнул лидер "Народного фронта": "А для того, чтобы перекредитоваться, надо еще заплатить 10% по новым ставкам".

Ответ на базовые экономические вызовы, убежден Арсений Яценюк, - интеграция Украины в ЕС: "Нам необходим доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал, промышленность. Потому что это и есть фундамент экономического роста страны".

Так же, если в Украине не будет рынка капитала и фондового рынка - мы не будем в состоянии сформировать негосударственное пенсионное страхование: "Куда тогда вкладывать эти деньги, которые люди будут откладывать себе на пенсию?".

Арсений Яценюк обратился к европейским партнерам: "Если объявляется приватизация, как была, например, по пакетам облэнерго или Одесского припортового завода, - приходите, рискуйте и покупайте. У вас для этого есть все возможности".

"Если вы зайдете в украинскую экономику и принесете сюда свои лучшие правила, то это и будет еще одним сильным толчком для реформ. Не только с точки зрения высокого политикума, а с точки зрения в первую очередь бизнеса, людей, которые умеют создавать и хотят успеха", - сказал Арсений Яценюк.

Прозрачная экономическая политика государства является одной из важнейших предпосылок в борьбе с коррупцией: "Это дерегуляция, которая была уже частично проведена, прозрачность правил и прозрачность приватизации, уменьшение государственного давления, новая форма работы государственной фискальной службы и таможни". "Это снижение возможности для коррупции", - добавил Арсений Яценюк.