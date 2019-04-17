Порошенко отреагировал на судебный иск 1+1 медиа

Петр Порошенко прокомментировал судебный иск 1+1 медиа / Reuters

Президент и кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Петр Порошенко считает, что выиграет суд по иску группы 1+1 медиа.

Судиться в суде первой инстанции с каналом 1+1 очень трудно, сказал глава государства во время дискуссии с представителями гражданского общества на Общественном телевидении, пишет ТСН.

"Очень трудно с каналом 1+1 судиться в суде первой инстанции. Даже президенту. Но мы выиграем", — заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, он уже имеет необходимый опыт во время судебного процесса против ВВС в Лондонском суде. "Причем я подчеркиваю, что проще это сделать в Лондонском суде, чем в украинском", — добавил он.

Напомним, группа 1+1 медиа подала на Петра Порошенко в суд с просьбой признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены президентом. Компания оценила моральный ущерб в 1 миллион грн и хочет перечислить их в фонд Вернись живим, чтобы помочь армии.