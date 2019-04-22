Дипломат спрогнозировал, какой из Порошенко получится оппозиционер

22 апреля 2019, 14:17

По мнению специалиста, Петру Порошенко стоит получше присмотреться к своему окружению.

Порошенко
Петр Порошенко / скриншот из видео

Петр Порошенко имеет далеко не такие радужные перспективы в качестве украинского политика-оппозиционера, как то, вероятно, видится ему и его окружению.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Главреду высказал Богдан Яременко − дипломат, глава Фонда "Майдан иностранных дел".

"Порошенко заявил, что не уйдет из политики. Я вижу намерения, но не вижу него команды, с которой можно стать оппозицией или политическим движением, у которого есть перспективы.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политикеТорговцы не склонны становиться в оппозицию к власти, они будут договариваться. И, к сожалению, его политическая команда - это в основном бизнес-партнеры. Или политики, которые почувствовав слабину, просто кинут его и найдут себя в других лагерях.

Опыт и деньги у Петра Алексеевича есть, но если он не смог создать такую сильную команду, которая бы победила, будучи при власти, то у меня очень больше сомнения, что она сможет это сделать, пребывая в оппозиции", − заявил он.

Напомним, что, согласно подсчитанным Центризбиркомом более 95% электронных протоколов Петр Порошенко разгромно проиграл во втором туре выборов президента Украины Владимиру Зеленскому.  Позднее в Администрации президента организовали мероприятие-сбор сторонников Порошенко − чтобы те имели возможность поблагодарить его за президентский срок и попрощаться.

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оппозиция Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
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