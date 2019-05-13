"Будет красть и прятать": Савченко обвинила Порошенко в подготовке узурпации власти

13 мая 2019, 21:37

Евда выйдя из стен СИЗО Надежда Савченко принялась с упоением обличать и распекать.

Савченко
Надежда Савченко / Facebook нардепа

Скандальный нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке террористических актов в главных государственных органах Украины, считает, что пока еще действующий президент Петр Порошенко готовит "узурпацию власти" и потому умышленно затягивает инаугурацию триумфатора выборов главы государства 2019 Владимира Зеленского.

"Он (Порошенко – Главред) единственный президент, который не хочет сдавать свои полномочия как можно дольше, и это не связано с роспуском Верховной рады. Это связано с тем, что Порошенко готовит себе узурпацию власти, я предупреждала об этом. Своих людей он расставляет в военной сфере и может выйти так, что де-факто Порошенко будет оставаться главнокомандующим еще долгое время", - заявила она в эфире украинского телевидения.

По мнению Савченко, пока Зеленский официально не вступит в должность президента, Порошенко будет "красть и прятать то, что украл в офшорах, прятать какой-то бизнес".

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановления о проведении инаугурации Зеленского 19 и 20 мая, а также 1 июня. Сам Владимир Зеленский настаивает на то, что он должен дать присягу как глава государства именно 19 мая. Он полагает, что нынешние власти пытаются максимально оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска парламента в законодательные сроки.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский узурпация инаугурация Надежда Савченко
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