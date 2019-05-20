Вилла в Италии и квартира жены в Крыму: Зеленский опубликовал декларацию о доходах

Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах / Reuters

Принявший присягу в Верховной Раде президент Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.

Среди прочего в документе указана вилла в Италии за почти 89 млн гривен и 5 гостиничных номеров в Грузии (объекты незавершенного строительства).

Кроме того, новый президент задекларировал несколько квартир в Киеве, а также квартиру жены в Крыму площадью почти 130 кв. м., свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

В то же время Зеленский с женой Еленой владеет квартирой в Великобритании площадью 91 кв.м. которая обошлась в 42 млн грн.

Напомним, ранее Зеленский принял присягу президента Украины.