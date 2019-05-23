"В министерстве таких возможностей нет": Абромавичус рассказал Зеленскому, где согласен на него работать

Абромавичус рассказал Зеленскому, где согласен на него работать / Униан

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним экономические перспективы Украины, а заодно и ситуацию с Кабмином.

"Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, что должны делать, как сложится ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали, кого могли назначить, что касается экономики. Есть много вариантов", – рассказал экс-чиновник в эфире 112 Украина.

Читайте такжеПочему депутаты на самом деле объявили войну ЗеленскомуПо его словам, у него есть несколько вариантов того, чем он "мог бы быть полезен для президента и страны", но все они требуют обдумывания.

"В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде, – перечислил Абромавичус. – …остается в пользу государства – это государственные предприятия и правительство. И вот в этой парадигме мы будем дальше работать".

Напомним, еще в 2016 году Айварас Абромавичус, подавший в отставку 3 февраля, заявлял, что не исключает своего возвращения в Кабмин при условии, что главой правительства станет новый человек.