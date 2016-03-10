Абромавичус назвал условие возвращения в Кабмин, а Яресько не комментирует слухи о премьерстве

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, подавший в отставку 3 февраля, не исключает своего возвращения в Кабмин при условии, что главой правительства станет новый человек.

Об этом Абромавичус сказал в ходе 12 международной конференции Dragon Capital, сообщает УНИАН.

"У меня была хорошая работа. Хороший опыт. Мы наняли 250 новых людей, у нас было много новых людей во многих проектах. Я не встретил ни одного человека, которому бы не нравилось то, что он делает, — сказал Абромавичус. — Конечно, многое осталось недоделанным, и было бы очень интересно продолжить работу. Но я уже сжег достаточно мостов. Хотя, надо признать, чудеса случаются, все может быть".

При этом Абромавичус подчеркнул, что реформы в Украине могут продолжаться только при одном условии — смене главы правительства. Абромавичус не назвал кандидатуру наиболее приемлемого, по его мнению, премьера, однако отметил, что характеристикам, которым отвечал бы новый премьер, на текущий момент соответствует министр финансов Наталья Яресько.

В то же время Яресько отказалась комментировать информацию о своем возможном назначении на должность премьера, о чем она сказала на конференции Dragon Capital, сообщает УНИАН.

"Я не комментирую слухи", — сказала Яресько. При этом она отказалась также подтвердить или опровергнуть информацию о том, что с ней ведут переговоры о формировании нового Кабмина.

"Я работаю министром финансов Украины в легитимном правительстве. Я работаю каждый день над тем, за что я отвечаю", — сказала министр.

По словам Яресько, сейчас не время для спекуляций. "Правительство не в кризисе. Последние 15 месяцев мы работали очень напряженно. Мы провели важные структурные реформы. Было ли их достаточно? Нет. Работы более, чем достаточно. Но спекуляции сейчас не то, что нам нужно. У нас действующее правительство, и мы работаем каждый день. А спекуляции могут как раз усугубить кризис", — сказала Яресько.

Напомним, 5 февраля именно Абромавичус предложил Яресько возглавить Кабмин, ведь она, по его словам, не имеет каких-либо связей с украинскими олигархами и влиятельными политиками.