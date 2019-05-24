У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады

Андрей Тетерук / Народный фронт

Народные депутаты обжаловали в Конституционном Суде указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Инициативу "Народного фронта" поддержали 62 народных депутата. Об этом заявил Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на выходе из КСУ.

Он подчеркнул, что парламентская коалиция была сформирована в соответствии с действующим законодательством и прекратила свою деятельность соответствующим заявлением фракции "Народный фронт" 17 мая 2019 года. Именно в этот день

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" и начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, которые определены действующей Конституцией.

"Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы усматриваем в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что является недопустимым в демократических государствах. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный Суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, совершающий правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства", - подчеркнул представитель "Народного фронта".

По словам Тетерука, важно понимать, что там, где обесценивается норма закона - обесценивается человеческая жизнь, обесцениваются права и свободы каждого гражданина. "В связи с этим мы сегодня сделали соответствующее обращение. Оно было зарегистрировано. И от сегодня мы будем ожидать справедливого, честного, законного рассмотрения нашего обращения, для того, чтобы восстановить принцип верховенства права в государстве Украина", - подчеркнул народный депутат.

В свою очередь народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд должен безотлагательно определить судью для рассмотрения данного представления, суд должен рассматривать это дело по существу.

"Мы рассчитываем, что суд не будет затягивать с рассмотрением этого дела - мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока", - резюмировал Алексеев.