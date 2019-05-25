Зеленский объяснил, какие действия РФ после трибунала ООН "выдадут" позицию Кремля по Украине

Действия РФ после морского трибунала "выдадут" позицию Кремля по Украине, полагает Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что действия РФ после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе, покажут, какой путь выберут в Кремле по Украине.

Выполнение властями РФ решения трибунала освободить украинских моряков может стать первым сигналом со стороны руководства страны о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной, написал украинский лидер в Facebook.

По его словам, "таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"…Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину.

Позже в Министерстве иностранных дел России утверждали, что морской трибунал не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно задержанных украинских моряков.

Справка. 25 ноября 2018-го во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу.

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. В украинском государстве из-за инцидента вводилось военное положение. Позже в РФ украинцев арестовали. В Украине и на Западе наших соотечественников признали военнопленными, однако россияне с такой позицией не согласны.