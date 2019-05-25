Россия отреагировала на решение морского трибунала насчет украинских моряков

Морской трибунал не имел права рассматривать дело насчет украинских моряков, утверждают в МИД России / vestikavkaza.ru

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

РФ намерена в ходе последующего арбитражного разбирательства последовательно отстаивать нашу позицию, говорится на сайте МИДа.

"…заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива…", — утверждают в министерстве.

Ранее сообщалось, что в немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину.

Напомним, 25 ноября 2018-го во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу.

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. В украинском государстве из-за инцидента вводилось военное положение. Позже в РФ украинцев арестовали. В Украине и на Западе наших соотечественников признали военнопленными, однако россияне с такой позицией не согласны.