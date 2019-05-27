"Заеб*ли пи*деть и пи*дить": журналист Дубинский идет в депутаты для исключения прохождения Кононенко в Раду

Журналист призывает не допустить реванша жуликов и воров / Фото: Facebook/Александр Дубинский

Журналист, блогер и ведущий телеканал 1+1 Александр Дубинский планирует участвовать в выборах в парламент по мажоритарному округу, по которому баллотируется в Верховную Раду бизнес-партнер экс-президента Петра Порошенко и лидер фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко.

"Считаю своей задачей не допустить во власть человека, который в интересах Порошенко обворовывал государство, и был одним из столпов его коррупционной вертикали. Знаю, что борьба будет тяжёлой, потому что последние 2 года Кононенко засевал округ ворованными деньгами, и сформировал там свой админресурс, во главе с председателем райсовета Василькова Баласинович. Но уверен, что все прекрасно понимают цену этому "засеву", который осуществлялся за счёт средств бюджета. В то время как Кононенко пи%ил наши с вами деньги в стократном размере", - написал Дубинский в Facebook.

Читайте такжеПорошенко отказался комментировать аферы Кононенко в энергетикеЖурналист обратился к избирателям, которые проживают в населенных пунктах, входящих в 94-й избирательный округ. Он убежден, что его пример должен стать прецедентом, полезным для общества и в будущем, поскольку ему могут следовать другие активные граждане.

"Потому обращаюсь к своим известным коллегам-журналистам, занимающимся борьбой с коррупцией, и предлагаю им вместе со мной выдвигаться по округам, где идут одиозные представители прошлой власти", — добавил Дубинский.

Ведущий заявил, что необходимо предпринимать активные меры, чтобы не допустить реванша жуликов и воров на предстоящих выборах.

"Если мы хотим поменять страну, — то нужно действовать, а не только возмущаться в сетях. Они за*бали пи*деть и пи*дить. И должны быть изгнаны", — подчеркнул Дубинский.

Напомним, Дубинский возмутился заявлением спикера Рады Андрея Парубия после инаугурационной речи Владимира Зеленского.