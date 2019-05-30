Волкер рассказал, как Порошенко распекал США за плохую помощь на выборах

Петр Порошенко и Курт Волкер / сайт президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко источал из себя жалобы, что власти США недостаточно сильно поддерживали во время выборов президента 2019.

С таким завлением выступил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время выступления в Фонде Карнеги.

По словам дипломата, Порошенко был крайне недоволен тем, что Белый дом чрезвычайно мало делает для его победы.

"Наш ответ был таков: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер.

Дипломат также отметил, что Белый дом готов продолжать сотрудничество с Украиной вне зависимости от того, кто возглавляет страну.

Напомним, ранее Волкер призвал украинский Кабмин "освободить от страданий" жителей временно оккупированных районов Донбасса, а также пригрозил новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому - в случае, если тот пойдет на уступки России.