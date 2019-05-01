Волкер пригрозил Зеленскому на случай уступок России / 5 канала

Будущий президент Украины Владимир Зеленский, получивший на выборах 2019 невиданный доселе уровень поддержки, рискует утратить расположение украинцев, если пойдет на уступки России и откажется от части оккупированных территорий Донбасса.

"Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это (отдать часть Донбасса – ред.)… он очень быстро настроит людей против себя", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью венгерскому медиа Valasz Online.

При этом Волкер напомнил, что ранее Зеленский уже заявил, что намерен "настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже идет для этого".

Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мирПо мнению представителя США, лучшим решением вопроса Донбасса может стать направление туда миротворческой миссии ООН. Он бы хотел, чтобы и Киев, и Москва поддержали именно это решение.

"Украине необходимо продолжать развивать экономические, политические реформы, реформы сектора безопасности и устойчивость как страны. Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной", – резюмировал Волкер.

Ранее Волкер призвал Кабмин "освободить от страданий" жителей ОРДЛО. Свою позицию Курт Волкер изложил в сервисе микроблогов Twitter.

Как ранее сообщалось, Волкер высказал мнение, что действия России по упрощению выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса являются негативными для Украины.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.

У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.