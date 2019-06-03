"Обсуждали должность Кучмы": у Зеленского подтвердили секретную встречу с Пинчуком

Зеленский с Пинчуком обсуждал должность Кучмы / president.gov.ua

В Администрации президента Украины 3 июня, в понедельник, подтвердили секретную встречу главы государства Владимира Зеленского с зятем Леонида Кучмы, миллиардером Виктором Пинчуком.

По информации журналистов, около 19 часов вечера пятницы, 31 мая, автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

"Пинчук приезжал в Администрацию президента с Кучмой, встречался с Зеленским, чтобы обговорить должность, на которую он его сегодня представил (представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. - Ред.), - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в ходе брифинга в понедельник.

Напомним, ранее Главред сообщал, что к президенту Владимиру Зеленскому тайно приезжал зять Кучмы Виктор Пинчук.

Также ранее Владимир Зеленский назначил Кучму представителем Украины на переговорах в Минске.