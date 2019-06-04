Дата встречи президентов Украины и США: у Зеленского внесли ясность

В АП прокомментировали вероятную дату встречу президентов Украины и США

Информация о дате возможной встречи президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа является фейком, а обнародовавший ее Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Зеленского, заявили в Администрации президента.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи гаранта с президентом США Дональдом Трампом. Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении АП на странице в Facebook.

Читайте такжеИскра между Зеленским и Трампом: чего ждать от первого визита президента в СШАКроме того, в АП отметили, что сообщения о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на сайте президентской канцелярии.

Отметим, ранее Тизенгаузен, представленный как внештатный советник президента Украины, в интервью программе Ваша Свобода, отвечая вопрос, на когда встретятся Зеленский и Трамп, сказал: "Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 - ред.) Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.