Зеленский в Брюсселе рассказал о "смерти имперского проекта России"

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Туском / @APUkraine

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что членство Украины в Европейском Союзе похоронит имперские амбиции России.

В ходе своей встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе глава государства подчеркнул, что это значительно поспособствует демократическим преобразованиям как в самой РФ, так и на всем постсоветском пространстве.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

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Ранее Зеленский заявил о том, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с ним обещал личную поддержку Украине.

Напомним, ранее сообщалось о томи, что рамках своего первого официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский участвовал в брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дудой.