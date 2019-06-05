"Теплый дядя и классный мужик": Зеленский рассказал, о чем хохмил с Юнкером

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разговоре с ним обещал личную поддержку Украине.

Об этом глава Украины заявил в среду, 5 июня, в эфире программы Завтрак с 1+1 во время прямого включения из Брюсселя. Зеленского спросили о том, по какому поводу он вчера откровенно сыпал шутками в общении с Юнкером.

"О таком мужском, что нельзя говорить. Но у нас была очень классная встреча", − сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что не знает, в рамках ли дипломатии такое утверждение, но Юнкер "такой хороший теплый нормальный дядя, очень умный человек, классный мужик".

"Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", − подытожил президент.

Напомним, ранее сообщалось о томи, что рамках своего первого официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский участвовал в брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дудой.