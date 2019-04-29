Юнкер не увидел разницы между Зеленским и Порошенко в отношении к России

Жан-Клод Юнкер пока внимательно изучает Зеленского / Reuters

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что позиция победителя второго тура выборов Украины Владимира Зеленского относительно взаимоотношений с Россией существенно не отличается от политики Петра Порошенко.

"Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - цитирует его Rzeczpospolita.

Юнкер признался, что слушал заявления Зеленского очень внимательно и не увидел в них пророссийской позиции или заигрываний с Москвой.

Глава Еврокомиссии не спешит давать оценку новому президенту Украины. Но рекомендует ему усилить борьбу с коррупцией и заверяет, что Европа и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку.

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи. Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, политический обозреватель Виталий Портников высказал предположение, что победитель избирательной гонки Владимир Зеленский более опасен для российского лидера Владимира Путина, нежели действующий президент Петр Порошенко.