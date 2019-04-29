Портников пояснил, почему Зеленский для Путина опаснее Порошенко

Обозреватель убежден, что Путин боится Зеленского больше, чем Порошенко / Reuters

Политический обозреватель Виталий Портников высказал предположение, что победитель избирательной гонки Владимир Зеленский более опасен для российского лидера Владимира Путина, нежели действующий президент Петр Порошенко.

"Пока Зеленский только боролся за пост президента, Путин мог этого не замечать, он был слишком сосредоточен на мести Порошенко. Но вот Зеленский победил – и сразу же стал опасностью. Путин объективно не заинтересован в его достижениях – потому что успех в глазах россиян будет означать победу внесистемности над системностью. А для России это страшнее любого Майдана. Это будет означать, что Кремль своей борьбой с Порошенко сам вырыл себе могилу", - написал он в колонке для Еспресо.

По мнению эксперта, Путин будет втягивать Зеленского в различные провокации, чтобы показать неудачи лидера, который победил систему.

"А Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер – объявлением войны путинскому режиму. При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, аудитория тоже, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский намного более опасен для Путина, чем Порошенко", - констатировал он.

Напомним, ранее Портников высказал мнение, что власти Российской Федерации вцепились за бывшего президента Украины Виктора Януковича, поскольку он был их агентом.