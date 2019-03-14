Журналист объяснил, зачем в России завели дело на Вятровича

В России завели дело на Владимира Вятровича, поскольку не считают Украину отдельной страной, полагает журналист / Главред

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что в Российской Федерации Следственный комитет решил начать уголовное дело в отношении главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича не просто с пропагандистской целью.

Возбуждение уголовного дела против Вятровича является доказательством того, что руководство России до сих пор живет в Советском Союзе и воспринимает себя как руководство СССР, написал аналитик в статье для Эспрессо.

По его мнению, Кремль не считает Украину отдельным государством, для него наша страна — "территория, временно оккупированная американцами и их пособниками".

"Когда Следственный комитет России возбуждал уголовные дела против украинских чиновников-силовиков, это еще можно было как-то объяснить тем, что фигуранты этих дел совершали некие действия против российских граждан — ну хотя бы не давали возможности российским военным и диверсантам оккупировать Украину", — отметил автор.

Публицист добавил, что, когда в круг лиц, которым предъявили обвинения в РФ, попал бывший премьер-министр Арсений Яценюк, российские действия окончательно превратились в скверный анекдот, но Яценюка хотя бы обвиняли в преступлениях, которые он якобы совершил на российской территории.

"А вот Вятрович... А Вятрович — это претензия на монополию в исторической памяти. Причем монополию не пропагандистскую, а уголовную. Если не хочешь думать так, как мы, если ставишь под сомнение нашу версию "правды", если не хочешь соглашаться с беспардонной ложью российской пропаганды, если осмеливаешься обнародовать факты, которые Кремль хочет скрыть — мы тебя осудим и посадим", — объяснил Портников.

Журналист считает, что в РФ "уголовные дела возбуждаются просто на будущее, на время, когда российские войска будут в Киеве, а Следственный комитет начнет работать в здании МВД Украины".

"Да, кому-то эти планы могут показаться просто нелепыми фантазиями. Но Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) и его окружение живут этими фантазиями. И уже не раз доказывали, что готовы воплощать их в жизнь", — подчеркнул автор.

Напомним, 14 марта стало известно, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении Владимира Вятровича по ч. 2 ст. 354.1 уголовного кодекса страны — "реабилитация нацизма".