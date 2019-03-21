Журналист объяснил, почему Россия вцепилась за Януковича

21 марта 2019, 16:40

Янукович пытался маневрировать по образцу Кучмы, отметил публицист.

Журналист сообщил, что РФ уцепилась за Виктора Януковича, поскольку он был ее агентом
РФ уцепилась за Виктора Януковича, поскольку он был ее агентом, сообщил журналист / Reuters

Журналист и публицист Виталий Портников полагает, что власти Российской Федерации вцепились за бывшего президента Украины Виктора Януковича, поскольку он был их агентом.

Экс-глава государства в 2013 году полностью потерял власть над собой, рассказал аналитик в интервью Ukrlife.TV.

По словам собеседника, Янукович во время Революции достоинства (Евромайдан) не мог нормально говорить с западными политиками, а отвечал им только после того, как звонил российскому президенту Владимиру Путину.

"Мы знаем, почему Москва уцепилась за Януковича. Это тоже теперь понятно. Потому что он был их агент. Они не сомневались в том, что они заставят его делать то, что им нужно, рано или поздно. И они не ошиблись", — сказал собеседник.

"…Правда заключается в том, что в какой-то момент — в 2013 году — Янукович потерял полностью власть над собой, не над страной… у него же эта власть была до какого-то момента,… вот он строил свою семейную империю, вот он договорился о Соглашении об ассоциации (между Украиной и ЕС — Ред.)", — добавил публицист.

Портников отметил, что Янукович "пытался маневрировать по кучмовскому (второй президент Украины Леонид Кучма — Ред.), образцу: здесь Харьковские соглашения, здесь — Соглашение об ассоциации, здесь внеблоковый статус, здесь — сотрудничество с НАТО". 

"До какого-то момента эта вся игра шла, и… его соратники, большинство из них, которые не донецкая группа, они считали, что так и должно быть, что это такая реставрация кучмизма", — заявил журналист.

Читайте такжеКремль с помощью Януковича осознанно сыграл в пользу Порошенко"А потом вдруг все сорвалось с петель, то есть окончились всякие контакты с Западом, и даже западные политики, которые приезжали к нему во время Майдана, видели, что он не может с ними нормально разговаривать, что он…, чтобы им ответить, бегает в другую комнату звонить Путину…", — сказал Портников.

Напомним, в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в РФ президент давно своим указом предоставил Януковичу охрану.

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Майдан Евромайдан Виталий Портников Виктор Янукович Владимир Путин
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