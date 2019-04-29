У Зеленского рассказали о сотрудничестве окружения Порошенко с росСМИ для дискредитации оппонента

У Зеленского обвинили окружение Порошенко в неприкрытой лжи в интересах агрессора / Reuters

Команда Зеленского опубликовала заявление о неправомерных действиях окружения действующего президента Петра Порошенко, которое распространяет ложную информацию о новом главе государства и впоследствии ее ретранслируют российские СМИ.

"Несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах, "библиотека фейков" его имени продолжает свое черное дело", - пишет команда Зеленского в Facebook.

Представители политика приводят примеры, среди которых заявление нардепа от БПП Владимира Арьева, утверждающего, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи. Он якобы лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ.

Читайте такжеТурки подловили Зеленского, как тот возвращается домой"Потом выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират. Фейкотворец Арьев обновил свой Фейсбук-пост и даже извинился, но его ложное сообщение получило распространение в СМИ", - отмечается в сообщении.

Команда Зеленского информирует о распространении дезинформации со стороны окружения Порошенко об отдыхе Зеленского на 40-метровой яхте Игоря Коломойского и его якобы встречах с Виктором Медведчуком, а также представителем президента РФ Владиславом Сурковым.

У Зеленского заявили, что авторы фейков будут привлечены к ответу согласно украинского законодательства.

Напомним, в пресс-службе заявляли, что Зеленский на турецком курорте отдыхал с семьей – супругой и детьми – и никаких встреч и тайных переговоров ни с кем не проводил.