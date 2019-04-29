Зеленский послал восвояси российских пропагандистов: опубликовано видео

Владимир Зеленский / Reuters

Триумфатор выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский, пребывая на отдыхе в Турции, отказался отвечать на вопросы российских телепропагандистов из ток-шоу 60 минут.

"Я не начинаю с вранья", - сказал он в видеоанонсе выпуска передачи, который выложила в сеть ее ведущая Ольга Скабеева.

Зеленский также наотрез отказался говорить о Минских соглашениях, сказав лишь, что "это вопросы нашей страны".

Согласно сообщению его пресс-службы, опубликованному в мессенджере Telegram, во время его отдыха в Турции на закрытую территорию отеля пробрались российские телепропагандисты. Однако максимум, что им удалось сделать, так это под видом туристов сфотографироваться с избранным президентом Украины и получить от него вышеуказнные комментарий. Провокацию для Зеленского россиянам также не удалось организовать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что триумфатор выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский с семьей после трехдневного отдыха на турецком курорте Бодрум 29 апреля регулярным рейсом авиаперевозчика Turkish Airlines вернулся на Родину.