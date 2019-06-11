"Порохоботы в наследство перешли, не лайкают": в Facebook спаяли страницы АП и За Зеленского

Новая страница АП присоединила 180 000 подписчиков страницы За Зеленского.
Внезапно у страницы Администрации президента Украины в Facebook появилось на 180 000 подписчиков больше, чем было. Оказалось, что с помощью определенного маневра ее связали со страницей За Зеленского.
Манипуляцию заметил пользователь Сети Максим Саваневский, и написал об этом в Facebook.
"Есть ФБ-страница Администрации президента. АП - это не частная структура, а орган, который обеспечивает осуществление конституционных полномочий президента Украины.
Эту страницу передали от АП предыдущего президента людям новоизбранного президента. И я надеюсь, АП нынешнего президента передаст ее новому президенту тоже", - отметил Саваневский.
В результате получилось так, что новая страница АП присоединила 180 000 подписчиков страницы За Зеленского.
"Но я не понимаю, какого черта новая Администрация президента присоединила 180000 людей, которые фолловили страницу За Зеленского, к странице АП. Это как?", - вопрошает Саваневский.
В ответ под сообщением предположили, что новому президенту просто нужна благодарная аудитория.
"Хочуть більш вдячну аудиторію, а то там ж порохоботи в спадок перейшли, які нічого не лайкають", - пишет Михаил Дякив.
Напомним, ранее сообщалось, журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа сообщила, что президент Владимир Зеленский хочет переместить Администрацию президента в Украинский дом.