Журналист рассказал, почему Тимошенко хочет "примазаться" к Зеленскому

Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский / EADaily

Известный украинский журналист Вячеслав Чечило проанализировал причины, которые толкают лидера Батькивщины Юлию Тимошенко на политический альянс с президентом Владимиром Зеленским.

"Только сегодня писал о тупике Тимошенко – ее электорат тает и она ничего не делает для того, чтобы приобрести новый. Но, возможно, избиратель ей и не очень то и нужен. Тимошенко стремительно дрейфует в сторону Зеленского и, походу, рассчитывает на то, что она станет одним из столпов новой власти. Значительное количество людей в списке Зеленского – выходцы из Батькивщины. Новый глава СВР так и вообще ее нынешний депутат. Тимошенко публично хвалит Зеленского. Только что появилось сообщение, что они встречались и "обсуждали выборы"", – написал он на своей странице Facebook.

Читайте также"Помимо Тимошенко есть еще Бойко": эксперты рассказали, с кем Зеленскому светит коалиция в РадеПо мнению Чечило, представители команды Зеленского вполне могут благосклонно ответить на предложение Тимошенко об альянсе, однако той все равно придется держать "ухо востро".

У Зеленского проблема – нет команды и нет кадров, чтобы заполнить огромное количество открывающихся вакансий, тем более в регионах. При этом для Зеленского токсичны и люди Януковича, и люди Порошенко. Тимошенко остается единственным реальным потенциальным союзником. И она явно горит желанием воспользоваться этим положением. Тут, правда, есть вариант, что Юлию Владимировну "кинут" - заберут тех, кого у нее можно забрать, а саму ЮВТ пошлют. Но вариантов у Тимошенко не так то и много, собственно. А вдруг повезет?", - подытожил он.



Напомним, ранее представители команды Зеленского, рассказывая, как и с кем хотят образовывать коалицию в новом созыве Верховной Рады, заявляли, что "Тимошенко - патриотично настроена".