Журналист рассказал, почему Тимошенко хочет "примазаться" к Зеленскому

14 июня 2019, 04:49

По мнению журналиста, альянс самой заслуженной политикессы Украины Юлии Тимошенко и новоиспеченного президента Владимира Зеленского - не такая однозначная идея, как кажется.

Зеленский Тимошенко
Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский / EADaily

Известный украинский журналист Вячеслав Чечило проанализировал причины, которые толкают лидера Батькивщины Юлию Тимошенко на политический альянс с президентом Владимиром Зеленским.

"Только сегодня писал о тупике Тимошенко – ее электорат тает и она ничего не делает для того, чтобы приобрести новый. Но, возможно, избиратель ей и не очень то и нужен. Тимошенко стремительно дрейфует в сторону Зеленского и, походу, рассчитывает на то, что она станет одним из столпов новой власти. Значительное количество людей в списке Зеленского – выходцы из Батькивщины. Новый глава СВР так и вообще ее нынешний депутат. Тимошенко публично хвалит Зеленского. Только что появилось сообщение, что они встречались и "обсуждали выборы"", – написал он на своей странице Facebook. 

Читайте также"Помимо Тимошенко есть еще Бойко": эксперты рассказали, с кем Зеленскому светит коалиция в РадеПо мнению Чечило, представители команды Зеленского вполне могут благосклонно ответить на предложение Тимошенко об альянсе, однако той все равно придется держать "ухо востро".

У Зеленского проблема – нет команды и нет кадров, чтобы заполнить огромное количество открывающихся вакансий, тем более в регионах. При этом для Зеленского токсичны и люди Януковича, и люди Порошенко. Тимошенко остается единственным реальным потенциальным союзником. И она явно горит желанием воспользоваться этим положением. Тут, правда, есть вариант, что Юлию Владимировну "кинут" - заберут тех, кого у нее можно забрать, а саму ЮВТ пошлют. Но вариантов у Тимошенко не так то и много, собственно. А вдруг повезет?", - подытожил он.


Напомним, ранее представители команды Зеленского, рассказывая, как и с кем хотят образовывать коалицию в новом созыве Верховной Рады, заявляли, что "Тимошенко - патриотично настроена". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Юлия Тимошенко досрочные выборы выборы в Раду
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:22
Свержение и смерть: астролог дал ужасающий прогноз для Дональда Трампа
04:49
Журналист рассказал, почему Тимошенко хочет "примазаться" к Зеленскому
04:05
Медик рассказала, как легко и правильно "раскрутить" партнера на секс
03:55
Привітання з Днем медичного працівника – листівки та тексти Фото
03:01
На всю страну: победительница Холостяка показала тату в интимном месте
02:09
Ученые назвали улучшающий память овощ
01:46
"Почти лекарство": ученые рассказали о пользе пива
01:14
Анна Седокова покорила сеть смелым декольте
00:38
Как правильно варить гречку в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке: рецепты Фото
00:15
"Выметайтесь к Путину!": соратница Порошенко и Мураев поскандалили в прямом эфире
13 июня, четверг
23:57
Ляшко обвинил Вакарчука в трусости во время оккупации РФ Крыма Видео
23:34
Порошенко высказал надежду на объединение с Зеленским для вступления в НАТО и ЕС
23:09
Преемница Меркель выругала Путина за вмешательство в чужие дела – Bild
22:45
В России создателям сериала Чернобыль пригрозили тюрьмой
22:17
Дорофеева показала горячий образ на обложке глянца
21:52
"Труп просто накрыли простыней": эксперт возмутился отношением к умершей в поликлинике женщине
21:28
Пятилетие освобождения Мариуполя: в Сеть выложили пробирающее до дрожи видео схваток с боевиками Видео
21:18
Вакарчук озвучил имена трех спонсоров партии Голос
21:06
Убита жена известного российского хоккеиста
20:55
"Есть форточка возможностей": В МИД РФ занеслись в мечтах по поводу замирения с Украиной
20:38
Суд разрешил только Roshen перевязывать торты красной лентой
20:35
Джаз для взрослых: Алексей Коган удивит грандиозным концертом в Киеве Видео
20:10
Легендарный КВНщик Сивохо пойдет по мажоритарке от Слуги Народа
20:02
Украинский режиссер обвинил авторов сериала Чернобыль в плагиате Видео
19:35
Конструкторы громыхнули ракетами Ольха на испытаниях: опубликовано яркое видео Видео
19:17
Европейская солидарность Порошенко показала первых 50 кандидатов списка Видео
19:05
"Незачем биться, лучше мириться": В Москве предложили Киеву мировое соглашение по судам с "Газпромом"
18:39
Украинского композитора Владимира Ивасюка убили – судебная экспертиза
18:31
Эксперт объяснил, почему партия Порошенко может не попасть в Раду
17:57
Партия Саакашвили идет на выборы в Раду: назван список кандидатов
17:34
В МИД Украины признали обоих премьеров Молдовы
17:19
"Есть угроза пророссийского реванша": Вятрович обьяснил, почему идет в Раду с командой Порошенко Видео
16:19
Лесбиянки зарезали ребенка, который не превратился в девочку после отрезания пениса
16:19
Главные новости 13 июня: сроки встречи Зеленский — Трамп и список Слуги народа на выборы в Раду 2019
16:17
"Стена Яценюка": пограничники прокомментировали передачу в суд дело о хищении средств
16:04
Амбициозно, но реально: Климкин назвал сроки вступления Украины в ЕС
15:39
В России отказались признавать переименование Киева в США
15:27
Укрзализныця предупредила о возможных сбоях при покупке билетов через онлайн-систему
15:13
Джошуа выгнал своего тренера
15:01
"Это элемент войны": В Генштабе объяснили скандальное предложение о запрете ответной стрельбы на Донбассе
15:00
Аферист выдал другого кота за пропавшего любимца Бари Алибасова и забрал 800 тысяч рублей
14:28
Партия Зеленского выложила в Сеть свой список на выборы в Раду
14:18
Украина - Южная Корея: анонс финала ЧМ-2019, кто судьи, прогнозы букмекеров, где смотреть
14:05
В Генштабе ВСУ рассказали, решится ли Киев "проламываться" кораблями через Керченский пролив
13:46
СМИ "засветили" людей из первой десятки партии Саакашвили
13:44
Вытащила на себе 52 человека: стало известно о медсестре-героине пожара в одесской психбольнице
13:13
Куда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в Раду мнение
12:50
Люди в черном интернэшнл: стильные костюмы и рояли в кустах Видео
12:35
Усик отказался биться с Поветкиным из-за политики
12:18
"Как всегда трусы в жопе": Ольга Бузова возмутила сеть откровенным фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять