"Политический спецназ против бульдозера": Порошенко растекся мыслью по поводу своей партии

Петр Порошенко / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает свою политсилу, партию Европейская солидарность, "политическим спецназом".

"Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. "Европейская солидарность" — политический спецназ, который способен защитить наше государство!" — написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее эксперт и глава правления Майдана иностранных дел Богдан Яременко рассказал, почему партия Порошенко может не попасть в Раду на досрочных выборах. До этого политтехнолог поведил, как партия Голос Святослава Вакарчука "ощипает" партии Зеленского и Порошенко на выборах.