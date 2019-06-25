Германия поаплодировала возвращению России в ПАСЕ

Маас обрадовался возвращению РФ в ПАСЕ / Фото: Facebook/Гайко Маас

25 июня, во вторник, министр иностранных дел Германии Хайко Маас поаплодировал решению о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Россия относится к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - сказал Маас, передает ЕП со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он "приветствует достигнутый компромисс" и хочет, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - добавил Маас.

Напомним, 18 июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Ангела Меркель заявила, что нельзя любой ценой возвращать РФ в Парламентскую ассамблею Рады Европы (ПАСЕ).

Меркель признала, что действия России в отношении Украины противозаконные, однако подчеркнула, что без диалога проблемы не решить.

Читайте также"Сгинь, нечисть, не можем сидеть с убийцами": Геращенко расхулила российскую делегацию в ПАСЕ"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", - заявила тогда Меркель.

Также сообщалось, Россию вернули в ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.