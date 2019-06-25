"Решение ПАСЕ назревало": Климкин попросил не вешать всех собак на Порошенко и Зеленского

Климкин заявил, что решение ПАСЕ было согласовано давно / УНИАН

Решение о возвращении России в ПАСЕ было согласовано и принято еще до президентских выборов в Украине, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Решение ПАСЕ назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - объяснил Климкин.

Министр назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении приостановить работу в Ассамблее в знак протеста, передает Европейская правда.

"У нас традиционно сначала решают, кто виноват, а потом - что делать. Благодарен парламентской делегации, они уложились по полной! Не собираюсь подталкивать парламентариев к принятию решений относительно формата участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой Ассамблеи нам нечего искать", - написал Климкин в своем twitter.

Климкин также добавил, что главная проблема не в самом факте возвращения ??делегации в ПАСЕ - это скорее символика.

"Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ. Поэтому основные вызовы, к сожалению, только впереди", - высказался Климкин.

Читайте также"Крым – часть России": у Путина истолковали скандальное решение ПАСЕРанее сообщалось, Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, в ночь на 25 июня Россию вернули в ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.