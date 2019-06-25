Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

Глава МИД Павел Климкин заявил, что Се будет чрезвычайно сложно восстановить доверие украинской стороны.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина отзывает своего посла при Cовете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
На своей странице в Facebook Климкин заявил, что СЕ потерял доверие украинской стороны и восстановить его будет очень сложно.
"И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить ее будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем некоего. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - отметил Климкин.
Читайте такжеПерелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать УкраинеГлава МИД добавил, что испытывает жалость к тем, кто проголосовал за возвращении РФ в ПАСЕ.
"А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - написал глава МИД.
Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возвращении российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.
Ранее соцсети взорвались из-за голосования по РФ. Также появилась реакция властей Украины на голосование по РФ.