Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

Представитель Украины Дмитрий Кулеба был отозван из Совета Европы / Открытые источники

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина отзывает своего посла при Cовете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

На своей странице в Facebook Климкин заявил, что СЕ потерял доверие украинской стороны и восстановить его будет очень сложно.

"И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить ее будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем некоего. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", - отметил Климкин.

Читайте такжеПерелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать УкраинеГлава МИД добавил, что испытывает жалость к тем, кто проголосовал за возвращении РФ в ПАСЕ.

"А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - написал глава МИД.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возвращении российской делегации в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав.

Ранее соцсети взорвались из-за голосования по РФ. Также появилась реакция властей Украины на голосование по РФ.