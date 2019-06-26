Спикер Порошенко назвал политика "президентом" и пожаловался на провокацию на Львовщине

На встрече Петра Порошенко с громадой в Стрые устроили провокацию, пожаловался спикер экс-президента / Скриншот с facebook.com/svyatoslav.tsegolko/

Пресс-секретарь экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко Святослав Цеголко назвал политика "президентом" и сообщил о провокации на его встрече с громадой в городе Стрый Львовской области.

На Львовщине провокацию устроили нанятые злоумышленники, они пытались сорвать встречу, написал спикер на своей странице в Facebook.

Цеголко отметил, что на встрече в Стрые провокаторы бросили дымовые шашки во время заявления Порошенко относительно "попыток запретить украинскую церковь".

"…Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадой… один из провокаторов — русскоязычный…", — пожаловался пресс-секретарь.

Опубликовано Svyatoslav Tsegolko Вторник, 25 июня 2019 г.

Ранее СМИ писали, что до первого тура выборов 2019 во время визита тогда еще действующего президента Петра Порошенко в Ковель Волынской области полицейские вместе с охраной украинского лидера вытолкали неугодных журналистов с его предвыборного митинга.