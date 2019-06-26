Спикер Порошенко назвал политика "президентом" и пожаловался на провокацию на Львовщине

В Стрые пытались сорвать встречу бывшего президента с громадой, сообщил его пресс-секретарь.
Пресс-секретарь экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко Святослав Цеголко назвал политика "президентом" и сообщил о провокации на его встрече с громадой в городе Стрый Львовской области.
На Львовщине провокацию устроили нанятые злоумышленники, они пытались сорвать встречу, написал спикер на своей странице в Facebook.
Цеголко отметил, что на встрече в Стрые провокаторы бросили дымовые шашки во время заявления Порошенко относительно "попыток запретить украинскую церковь".
"…Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадой… один из провокаторов — русскоязычный…", — пожаловался пресс-секретарь.
Опубликовано Svyatoslav Tsegolko Вторник, 25 июня 2019 г.
Ранее СМИ писали, что до первого тура выборов 2019 во время визита тогда еще действующего президента Петра Порошенко в Ковель Волынской области полицейские вместе с охраной украинского лидера вытолкали неугодных журналистов с его предвыборного митинга.