"Не только выходной и шашлычки": Зеленский запустил флешмоб в День Конституции Украины

Владимир Зеленский / Скриншот

Украинцы должны знать Конституцию, а главное – соблюдать ее и уважать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем видеообращении по случаю государственного праздника - Дня Конституции глава государства призвал граждан стать участниками флешмоба по знанию Основного закона.

"Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать. Для этого всей стране я предлагаю флешмоб. Запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины", - подчеркнул Зеленский.

При этом он процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

"Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #мояулюбленастаття. Присоединяйтесь все желающие", - добавил президент.

Зеленский также рассказал об инициативе создания "Конституции для самых маленьких", предложенной издательской группой "Основа".

"Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной", - добавил президент.

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Как известно, 28 июня в Украине отмечают 23-ю годовщину вступления в силу Конституции страны.

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня является официальным выходным днем.