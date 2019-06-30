Парубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил и долбанул планом Путина

По словам спикера украинского парламента, подобный приказ может быть частью сценария, ноги которого идут из РФ
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который ранее во всеуслышание позавидовал Зеленскому, от имени украинских военных командиров придирчиво обратился к президенту Украины с вопросом касательно его приказа о начале отвода сил и средств от линии фронта вглубь подконтрольной территории.
"А вы освобождали эти города, чтобы отдавать приказ на то, чтобы их оставляли украинские войска?" - вопрошал Парубий в эфире программы Студия Запад на телеканале Еспресо.TV.
По словам спикера украинского парламента, подобный приказ может быть частью сценария, ноги которого идут из РФ.
"Есть ощущение, что есть какой-то общий план. И этот общий план может быть реализацией неукраинского сценария, он может быть реализацией того сценария, которым годами воюет против Украины Путин", - изъяснился Парубий.
Парубий также вспомнил, как начинались и велись бои за северную часть Луганской области, ведь в то время он был секретарем СНБО.
"Я непосредственно занимался севером Луганщины и я знаю, сколько было отдано усилий, для того чтобы освободить оккупированные территории. Я помню тот день, когда главнокомандующий Петр Порошенко дал приказ на контрнаступление и когда освобождали уже оккупированные города. И я неоднократно бывал в Станице Луганской. И я знаю сколько, простите, положили жизней украинских ребят, чтобы освободить Станицу Луганскую. И 80-кой львовской (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, - ред.), и добровольческими подразделениями Айдара. Я знаю, как долго годами делались укрепления, для того чтобы сдерживать атаки противника. А сегодня пришел указ оставить эти укрепления", - рассказал Парубий.
Кроме того, Парубий долбанул главным планом Путина в отношении Украины.
"Это не просто федерализация, не просто особенный статус для так называемых "ЛНР" и "ДНР". А статус с правом вето на внешнеполитический выбор Украины. Основная цель Путина – остановить путь Украины в НАТО и ЕС", - подчеркнул Парубий.
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