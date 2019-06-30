Парубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил и долбанул планом Путина

Парубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил / скриншот

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который ранее во всеуслышание позавидовал Зеленскому, от имени украинских военных командиров придирчиво обратился к президенту Украины с вопросом касательно его приказа о начале отвода сил и средств от линии фронта вглубь подконтрольной территории.

"А вы освобождали эти города, чтобы отдавать приказ на то, чтобы их оставляли украинские войска?" - вопрошал Парубий в эфире программы Студия Запад на телеканале Еспресо.TV.

По словам спикера украинского парламента, подобный приказ может быть частью сценария, ноги которого идут из РФ.

"Есть ощущение, что есть какой-то общий план. И этот общий план может быть реализацией неукраинского сценария, он может быть реализацией того сценария, которым годами воюет против Украины Путин", - изъяснился Парубий.

Парубий также вспомнил, как начинались и велись бои за северную часть Луганской области, ведь в то время он был секретарем СНБО.

"Я непосредственно занимался севером Луганщины и я знаю, сколько было отдано усилий, для того чтобы освободить оккупированные территории. Я помню тот день, когда главнокомандующий Петр Порошенко дал приказ на контрнаступление и когда освобождали уже оккупированные города. И я неоднократно бывал в Станице Луганской. И я знаю сколько, простите, положили жизней украинских ребят, чтобы освободить Станицу Луганскую. И 80-кой львовской (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, - ред.), и добровольческими подразделениями Айдара. Я знаю, как долго годами делались укрепления, для того чтобы сдерживать атаки противника. А сегодня пришел указ оставить эти укрепления", - рассказал Парубий.

Кроме того, Парубий долбанул главным планом Путина в отношении Украины.

"Это не просто федерализация, не просто особенный статус для так называемых "ЛНР" и "ДНР". А статус с правом вето на внешнеполитический выбор Украины. Основная цель Путина – остановить путь Украины в НАТО и ЕС", - подчеркнул Парубий.

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