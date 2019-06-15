"Убогое существование и зарплата крайне низкая": Парубий во всеуслышание позавидовал Зеленскому

Парубий позавидовал Зеленскому / Главред

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вляпался в скандал во время Международного форума VIA Carpatia 2019, который начался в Верховине 14 июня.

Так, Андрей Парубий, выступая на этом форуме, публично позавидовал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я живу в отеле "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он оказывается - слуга народа, а я - старое лицо. Где логика?", - процитировала слова Парубия на своей странице в Facebook присутствовавшая на форуме Инна Битюк.

Эти слова Парубия, надо отметить, уж больно задели пользователей Сети. Кто-то даже упрекнул спикера парламента в том, что он дорого обходится украинцам, живя в гостинице.

"Да не переживай так! Что такое кортеж по сравнению с проживанием в отеле? Чепуха! Проживание в эконом номере в Украине стоит 2000 гривен в сутки (это если в номере 2 кроватки) с человека, а вы ж не в экономе, надеюсь, вот и получается 750000 гривен в год, а Вы там уже 5 лет. Ошибаетесь, вот и посчитайте сколько потратил на вас народ украинский", - обратила внимание Татьяна Бережливая.

Другие отметили, что Зеленский на свое жилье заработал, пока этому жилье народ оплачивал.

"Логика в том, что сосед на поместье сам заработал, пока этому болтуну народ три созыва отель в центре Киева оплачивал", - подчеркнул Vadim Sharko.

"Пусть расплачется ещё от такой скромной жизни... Бедняжка... А отель Киев ему кто оплачивает? Из нашего бюджетика оплачивается его "убогое" существование и зарплата крайне низкая. Надо парню на пенсию, вот явно надо. На пенсию он заживёт ярко и весело. Зачем держаться за такое "не прибыльное" место работы?! На отдых, на белом катере- к еб.... матери!!!!!!", - добавила Марина Озерова.

Добавим, что граждан сильно задело то, что Андрей Парубий живет в отеле Киев.

"А чому ти Порубій живеш в готелі "Київ"? За кошти українців живешь ще заглядаешь як президент добирається?, а чого ти не дивився як Порошенко добирався зі своєю свитою на роботу?, тебе це не хвилювалу?", - сказала Лариса Лавриненко.

Добавим, что Парубий занимает пост председателя Верховной Рады Украины с 14 апреля 2016 года.

Кроме того, следует уточнить, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий за 2018 задекларировал недвижимость во Львове, а также наличные. Согласно декларации на сайте НАПК, он с женой владеет двумя квартирами во Львове, а также домом и земельным участком во Львовской области. В Киеве он проживает в гостиничном номере, ездит на легковом автомобиле Peugeot 508. Он также задекларировал свою годовую зарплату в размере почти 500 тыс. грн.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий громогласно раскритиковал партию Зеленского. Во время своего выступления на съезде партии ЕС, 9 июня, он громогласно объявил, что в сложившейся ситуации стоит забыть "о рейтингах" и остановить "нашествие подростковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками".