"Страна будет другой": Зеленский анонсировал масштабные изменения после выборов Рады

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Партия Слуга народа по результатам выборов будет иметь большинство в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский.

"Страна точно будет другой. Мы точно понимаем, что нам нужен сейчас один месяц. Я хочу предупредить, что ощущение, что у нас новый только Баканов, а остальные правоохранительные органы мы не контролируем, - это ощущение пройдет после выборов в Верховную Раду.

Мы никому ничего не оставим - у нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с Нацполицией. Поверьте мне, мы на это настроены, мы к этому готовы, поэтому я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди, не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Есть время, когда можно стать профессионалами и просто работать. Мало денег? Смотрите, будет точно меньше. Не устраивает? Пожалуйста, увольняйтесь сейчас", - сказал Зеленский в Ужгороде во время совещания с руководителями таможен.

Зеленский акцентировал внимание на том, что перед выборами президента многие прогнозировали в стране хаос в случае его победы, но этого не произошло, поэтому ничего плохого не произойдет и после победы его политсилы на парламентских выборах.

Читайте такжеПартия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос"И без вас тоже сможем. Если хотите работать - давайте вместе. Не хотите - увольняйтесь. Потому что когда у нас будет прокуратура, а все понимают, что будет после выборов в Верховную Раду, когда у нас будет большинство - и все это видят, что оно будет, - то будет поздно", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.