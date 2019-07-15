"Долбаная тётя, как ты постарела": в Сети показали фото украинских политиков в возрасте

В Сети опубликовали фото украинских политиков, какими они могут выглядеть в старости.

Для получения необходимого изображения снимки ведущих политических деятелей страны прогнали через специальную программу обработки фотографий.

В результате получилось изображения "состаренных" политиков в возрасте.

Отметим, что обработке подверглись фото президента Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, главного "радикала" Олега Ляшко, а также популярного певца Олега Винника.

При этом опубликованные фото вызвали бурное обсуждение в Сети:

"Всі вони мають дорослий (якщо не сказати старий) вигляд. Буратіно має алкоголічні набряки під очима, червоний ніс з синіми жилками і невиразного кольору очі. В танцюючих руках він несе здоровенний золотий ключик. Пьєро схожий на Вертинського після повернення з еміграції. Мальвіна — це типова нетвереза вокзальна повія пенсійного віку. У Карабаса-Барабаса сива, як в Діда Мороза, борода волочиться по брудній підлозі. Батька Карла везе на інвалідному возику Дуремар, єдиний з усієї компанії, хто зовсім не змінився. Замикає процесію облізлий і сивий пудель Артемон", - пишет Фердінанд Кокошка.

"Немолода команда) А Юля просто до косметолога", - отмечает Victor Xomenko.

"Грося на моего покойного деда похож)", - подтрунивает премьера Виктория Малицкая.

"Ляшко почти Кучма)))", - считает Ksenia Bezludna.

"Долбаная тётя, как ты постарела!)))", - ерничает Володимир Онучак.

"Весь ботокс десь погубили...", - иронизирует Ксенія Оксанія.

"Гройсман - внебрачный сын Хотлубея?", - добавил Natan Ben-Basil.

Напомним, ранее в Сети опубликовали фотографии постаревших Дмитрия Медведева и Владимира Путина.