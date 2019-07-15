Уже третья облорганизация Оппозиционной платформы – За жизнь ушла к Оппозиционному блоку

Валерий Колос / Оппозицонный блок

Херсонская городская и областная партийные организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" в полном составе перешли в партию "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК". Причиной такого решения стало наличие в избирательном списке "Оппозиционной платформы – За жизнь" неоднозначных кандидатов. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне сообщил председатель областной организации партии "За жизнь" Валерий Колос.

По его словам, основной причиной такого решения стало несогласие партийцев с кадровой политикой руководства партии, а также "коммерциализация" самого проекта ОПЗЖ.

"Актив партии на протяжении длительного срока обращал внимание на то, что действия центрального руководства партии не соответствуют заявленным принципам и целям. Об этом регулярно, с озабоченностью обращались рядовые члены партии, наши избиратели. У нас была надежда, что происходящее – это временное явление, его причина – это текущие трудности объединения и формирования организаций", - заявил Валерий Колос.

Как отметил руководитель областной организации, после президентской кампании ситуация только ухудшилась. При этом, одной из главных претензий членов херсонских организаций ОПЗЖ является кадровая политика и формирование списков партий для участия в парламентских выборах.

"Самоуправство руководства партии, включение "по беспределу" в проходную часть списка фактически целой команды, 11 человек, представителей абсолютного идейного врага – Порошенко, партийная верхушка превратилась в раковую опухоль. Сергей Левочкин скупил у Рабиновича ряд партийных организаций. Эти люди в открытую торгуют всем – должностями, местами в списках. За "30 серебренников" новоявленные иуды продают надежды избирателей, продают все. Нет больше партии "За життя".

Есть некоторое коммерческое образование, находиться в котором считаем немыслимым и недопустимым. Мы приняли единогласное решение - мы покидаем это образование, которое Рабинович превратил в личный коммерческий проект, и продает всех и вся. Нам не по пути с предателями, торгашами судеб и трусами", - подчеркнул Валерий Колос. И призвал поддержать на выборах 21 июля партию "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК".

Как сообщалось, ранее о выходе из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили областные организации в Одесской и Николаевской областях.