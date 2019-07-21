Роковая ошибка Германии: посол рассказал, как Берлин ослабил доверие Киева

Мельник рассказал о последствиях возвращения РФ в ПАСЕ / Радио Свобода

Подрывом доверия Киева к Берлину обернулось возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отметим, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила членство России в организации. Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.

Так вот, по словам посла в интервью Welt, решение вернуть РФ в Ассамблею "было ужасным", передает НВ.

Мельник также выразил сожаление в связи с тем, что возвращение российской делегации в ПАСЕ поддержали восемь немецких депутатов, в частности руководитель делегации Андреас Ник из Христианско-демократического союза (ХДС).

Читайте такжеОбнять и плакать: МИД Украины дал рецепт ПАСЕ, как следует реагировать на письма Парубия"Таким образом, он и его коллеги несут ответственность за вред, унижения и самоотречения важного европейского института", — сказал Мельник.

Кроме того, Мельник убежден, что решение о возвращении РФ является "роковой ошибкой", которая привела к потере доверия между Украиной и Германией.

Ранее бундесканцлерин Ангела Меркель обеспокоилась влиянием Кремля на европейскую политику.