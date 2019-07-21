В Украине появится новое министерство — Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине нового министерства / Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине в ближайшее время появится новое министерство.

В нашей стране объединят Министерство культуры и Министерство информационной политики, рассказал украинский лидер на пресс-конференции, сообщает Обозреватель.

По словам президента, уже есть кандидатура на пост главы нового министерства.

"…Я поддерживаю идею объединения министерств культуры и информационной политики, структура появится в ближайшее время, уже в новом правительстве…", — заявил глава государства.

Президент добавил, что члены его команды занимаются вопросом ведения информационной войны. "…уже собрали очень много людей, разрабатываем стратегию. Когда будет полная стратегия, мы будем обращаться к журналистам за помощью", — сказал Зеленский.

Ранее советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев говорил, что в Украине планируют ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.