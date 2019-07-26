Финишный рывок: за последние полгода каденции Порошенко обогатился на полмиллиарда

Петр Порошенко / УНИАН

С начала 2019 года экс-президент Петр Порошенко задекларировал более полмиллиарда гривен доходов, свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В декларации о доходах Порошенко с 1 января по 20 мая 2019 года 108,7 млн грн. составил возврат Министерством финансов стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения облигаций внутреннего государственного займа, 9,5 млн грн. - процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке, 2,5 млн грн. - возвращение Центральной избирательной комиссией денежного залога кандидата в Президенты и 1,8 млн грн. - возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС.

Кроме того, еще 1,8 млн грн. составили проценты в МИБ.

Вместе с тем за 2019 год экс-президент задекларировал дивиденды от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал на общую сумму 440 млн гривен.

Напомним, журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.