Вертолеты, пересчет голосов и "труп врага Пашинского" - чем закончатся выборы на 64-ом округе

Кандидат от Слуги народа Владислав Сигачев

Суд пошел навстречу партии Слуга народа в Житомирской области, и принял решение о пересчете всех голосов на округе №64. В политсиле считают, что их кандидат, школьный учитель Вячеслав Сигачев подозрительно проиграл своему оппоненту Владимиру Арешонкову. Разрыв составил 667 голосов.

Округ уже вошел в историю, как один из самых необычных – неделю назад полиция высылала туда спецназ на вертолетах, чтобы избежать провокаций. А на этих выходных страсти опять закипели – там нашли труп 23-летнего Ильи Обихода, которого в СМИ уже окрестили "личным врагом Пашинского". Дело в том, что именно на этом округе принимали участие два действующих нардепа - Сергей Пашинский от Народного фронта и Владимир Арешонков из Блока Петра Порошенко.

Главред выяснил, что сейчас происходит на округе, связан ли погибший с предвыборной гонкой, и когда поставят точку в деле о пересчете голосов.

Точку поставит суд

Житомирский административный суд удовлетворил заявление доверенного лица кандидата в депутаты Вячеслава Сигачова, Алексея Шляги о пересчете всех голосов по 64 округу. Об этом говорится на официальной страничке Слуги народа в Коростене.

Там говорят, что в протоколах участковых избирательных комиссий были найдены массовые нарушения.

"Например, несовпадение количества выданных избирателям бюллетеней и в конце концов посчитанных. Очень много, аномальное количество бюллетеней, которые были признаны недействительными, или испорченными. Разоблачена манипуляция с ящиками для голосования. Проверку не прошли очень много протоколов УИК. В проверенных протоколах разница составляет несколько сотен бюллетеней – неизвестно, куда они испарились. Установить реальную цифру можно только все пересчитав", - объяснили в партии.

Судя по данным ЦИК, самовыдвиженец Владимир Арешонков получил 27,63% поддержки – это 22056 голосов. Кандидат от партии Слуга народа Вячеслав Сигачов - 26,79% или 21389 голосов. На третьем месте - самовыдвиженец Сергей Пашинский, которого поддержали 18,01% избирателей, он набрал 14375 голосов.

Чудеса на округе

В общественной организации ОПОРА, которая следит за выборами в Украине, объясняют – 64 округ был одним из самых проблемных. А нарушения были разного вида.

"Там соперниками стали действующие на то время нардепы Арешонков от БПП и Пашинский из Народного фронта. Соответственно, округ был достаточно конкурентный. И в борьбу вклинился кандидат Сигачев, который ничего не делая, получил сразу 20-30 процентов поддержки, потому что он - от Слуги народа", - рассказывает координатор Гражданской сети ОПОРА в Житомирской области Тарас Чмут.

Он говорит, что еще задолго до выборов на округе фиксировалась так называемая избирательная благотворительность.

"У Пашинского есть благотворительный Фонд его имени, через который с августа минувшего года массово распространялась помощь, открывались детские площадки, раздавались игрушки в детсадах, восстанавливались пляжи, было зарыбление речек, предоставление разовой соцпомощи в виде продуктовых наборов и так далее. С другой стороны, Владимир Арешонков активно позиционировал - восстановление инфраструктуры или определенных социальный объектов, как свои достижения. Хотя они происходили за счет социально-экономических субвенций развития, которые выделяются из бюджета на точечные объекты в границах определенных районов, это может быть замена окон к какой-то школе, покупка учебных принадлежностей", - рассказывает нам Тарас Чмут.

В начале избирательной кампании на округе появился кандидат с фамилией Арешков, что очень перекликается с Арешонковым. Полиция открыла уголовное производство – выясняла, не двойник ли он. Речь идет о предвыборной технологии, когда на округе регистрируется кандидат с почти такими данными, чтобы отобрать часть голосов конкурента.

"И полиция потенциально подозревала, что этот кандидат не планирует баллотироваться, у него нет предвыборной кампании, а деньги на залог он получил от другого кандидата по этому округу. При этом Арешков был по этому округу в бюллетене выше Арешонкова, их фамилии созвучны и таким образом он мог бы оттянуть определенное количество голосов. Округ достаточной сельский, и один из самых больших в Украине – огромные районы, Полесский заповедник, много маленьких населенных пунктов, где проживают люди преклонного возраста, которые не всегда способны увидеть нужную фамилию, что может сыграть свою роль во время выборов. В результате Арешков получил 7,3% голосов – за него проголосовали 5872 человека, что очень много, как для человека, который не проводил никакой предвыборной кампании", - объясняет нам Тарас Чмут.

За время избирательного периода ОПОРА несколько раз получала информацию, что на округе давали деньги за голоса. Но фактических свидетельств людей, готовых подтвердить, что получили за голос 1 тыс. гривен, у полиции и активистов нет.

"В день голосования нами были зафиксированы десятки процедурных нарушений, таких как нехватка избирательных ящиков, кабинок, нарушения процедуры утренних и вечерних заседаний, подсчета голосов, попытки или выдача бюллетеней без документов. На самой ОИК мы получили информацию, что на других участках округа люди массово переписывают протоколы, делают уточнения, приезжают c документами не в секьюрпаках и так далее", - рассказывает Тарас Чмут.

И добавляет, на избирательных участках были представители всех субъектов предвыборного процесса, которые претендовали на победу или проводили активную избирательную кампанию. И соответственно они должны были фиксировать нарушения вместе с полицией, и отстаивать свои результаты.

"Насколько нам известно, Слуга народа и представители депутата-мажоритарщика Владислава Сигачева на момент подготовки искового заявления о пересчете голосов, не составляли таких актов, то есть ничего не фиксировали. Потом они уже начали искать, кто другой мог это делать. А выходило, что в день выборов все это условно видели, но никто не фиксировал. При этом, уверять, что выборы были сфальсифицированы или переписаны, мы не можем. Было три конкурентных кандидата, которые соревновались за победу, у каждого – свои представители в участковых, окружных избирательных комиссиях, наблюдатели, журналисты. И каждый был заинтересован в своей победе, и мог отстаивать честность выборов. Но вышло так, что с минимальным отрывом победил Арешонков. А Пашинский, именем которого в СМИ называют округ, вообще набрал 14 тыс. голосов. При том, что победитель 22 тысячи, то есть он не мог претендовать на победу в такой конкурентной борьбе. А занял третье место", - объясняет Тарас Чмут.

Заявление в суд о пересчете голосов подал представитель Сигачева, но во время судебного заседания адвокат кандидата заявил, что представитель не является доверенным лицом мажоритарщика. Потому что сам Сигачев написал заявление на имя ОИК про отзыв его доверенного лица. И в суде этот человек не мог быть представителем кандидата от Слуги народа.

"Потом выяснилось, что это заявление нужно было писать в Центризбирком, а не в ОИК. Далее пытались пригласить самого кандидата на заседание. Но оказалось, что его не было на месте. Договорились, что он выйдет на связь по Вайберу. А со временем выяснилось, что это неправильно – он должен посетить ближайший суд, чтобы подтвердить личность, а уже оттуда Сигачев может выйти по видеосвязи и дать показания. В ответ кандидат объяснил, что ему и семье угрожают, поэтому он покинул населенный пункт. Это все происходило с утра пятницы до часу ночи субботы. И суд принял решение про пересчет голосов", - рассказывает Тарас Чмут.

По состоянию на сегодня, члены окружной избирательной комиссии не начали пересчет голосов, поскольку есть время на апелляцию.

"Если Арешонков подаст апелляцию в суд более высшей инстанции и ее удовлетворят, то не будет причин пересчитывать бюллетени. Поэтому в избирательной комиссии ждут окончательного решения суда. Все это займет буквально несколько дней, и судьба победителя на округе решится уже на этой неделе", - сказали нам в ОПОРЕ.

Прыгал по голове и мочился

Близкие 23-летнего Ильи Обихода из Коростеня, которого приплели к предвыборной гонке, отрицают связь с нардепом Сергеем Пашинским – его в СМИ назвали причастным к этому преступлению. Якобы парень поплатился жизнь за то, что уговорил двух однофамильцев депутата стать кандидатами на этом округе.

Илья Обиход из Коростеня, тело которого нашли в минувшую пятницу под Житомиром

В полиции Главреду сказали, что версию про выборы отрабатывают, как и другую – связанную с криминальными разборками.

Илья пропал около 11 вечера 28 июня в районе заправки Фактор – микрорайон Пашини. Мама написала заявление в полицию, а через соцсети публиковала фото - просила помочь в поиске сына.

В минувшую пятницу грибники нашли тело Ильи со следами насилия, прикопанное в лесу Малинского района области. А мама в соцсетях еще 20 июля, то есть за неделю до того, как его нашли, написала, что слухи о связи с Пашинским распространяются для рейтингов.

"Дорогие мои, никогда не думала, что на таком горе, как у меня, можно злорадствовать и обливать грязью моего пропавшего сына. Я никогда не говорила, что моего сына похитил Пашинский или его охрана. Если кто-то хочет на этом горе заработать себе рейтинг и остаться белым и пушистым, танцуя на человеческих костях, то пусть вспомнит, что есть еще суд Господний и материнское проклятье, которые долго не заставят себя ждать", - написала родственница.

Тогда же один из местных жителей оставил комментарий, что "все началось с перестрелки".

Ярослав Лазаренко, погибший в перестрелке с Обиходом

По данным наших источников в правоохранительных органах, одной из вероятных версий убийства, которую сейчас отрабатывают, является убийство 26-летнего Ярослава Лазаренко, которое произошло весной прошлого года в одном из кафе Коростеня. Тогда полиция сообщила, что между мужчинами произошла перестрелка – у Ярослава было ранение в живот, от которого он скончался, а у Ильи – в грудную клетку. И он выжил.

"Мы назвали ее криминальные разборки. Но в данном случае речь идет о возможной расплате за это преступление", - сказал нам собеседник.

Официально в полиции Житомирской области говорят, что дело на личном контроле у замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, который приезжал к ним на выходных. И уточнили, что расследование об убийстве в кафе закончено, его передали в суд. А обвиняемый Обиход посещал заседания.

"Дело было передано в суд, уже прошло два заседания, и ближайшее должно было состояться в августе. Но до приговора еще далеко", - уточнили в пресс-службе полиции.

Илья Обиход с друзьями

Парень уже имел условную судимость – в 2013-ом он с приятелями поздно вечером вызвали хозяина одного из домов Коростеня на улицу, там жестоко поиздевались над мужчиной на глазах его детей – показывали друг другу приемы, как они называли, "американский гамбургер" - прыгали ногами на голову, а потом по очереди помочились на несчастного. В результате избиений мужчина стал инвалидом.

Также, местные СМИ на протяжении последних четырех лет писали о банде из Коростеня, которая запугивала бизнесменов из города окрестностей. Молодчики, вооруженные битами, дубинками и травматическим оружием, жестоко избивали своих жертв.

"Мы подозреваем, что погибший тоже был членом этой банды, но официальных доказательств этому нет", - сказали нам в полиции.