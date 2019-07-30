Эксперт спрогнозировал, получит ли Саакашвили высокую должность от Зеленского

Михаил Саакашвили и Владимир Зеленский / Лига - LIGA.net

Виталий Кулик, эксперт и директор Центра исследований проблем гражданского общества отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский совершит большую ошибку, назначив Михаила Саакашвили на какую-либо государственную должность.

"Это будет большой ошибкой Зеленского, если он назначит Саакашвили на любую должность. Потому что он повторит опыт Порошенко. Саакашвили вступит в какую-то игру, сделает несколько ошибок - его уволят. И тогда он станет злейшим врагом президента. Не знаю, кто тогда будет большим врагом для Саакашвили - Порошенко или Зеленский. Надеюсь, что Зеленский более дальновиден в таких действиях", - заявил эксперт.

Напомним, в канун досрочных выборов в Верховную Раду Михеил Саакашвили снял свою партию, Рух новых сил, с выборов в пользу лидирующей политсилы. Позднее он сообщил о том, что планирует вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов".