Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США

3 августа 2019, 07:25

Киев "оживит" диалог с НАТО, отметили в украинском МИДе.

Договор о РСМД - МИД Украины отреагировал на прекращение ДРСМД
МИД Украины отреагировал на прекращение ДРСМД / Капитал

Украина разочарована тем, что было прекращено действие ракетного договора между Российской Федерацией и США.

Украинское государство считает, что действия американской стороны относительно Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) были вынужденными, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что, учитывая прекращение действия соглашения, и в ответ на агрессию РФ наша страна "оживит" диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

"Формально не будучи стороной договора…, Украина неуклонно придерживалась его положений на протяжении всего времени его существования. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними", - отметили в МИДе.

В министерстве добавили, что Киев вместе с Вашингтоном осудил разработку и испытания Москвой баллистической ракеты РС-26 Рубеж на дальность более 2000 км и расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. 

Читайте также"Ядерная война уже на пороге": аналитики раскритиковали выход США из ДРСМДВ МИД подчеркнули, что Украина особенно обеспокоена сведениями, что РФ разработала и разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые столицы Европы.

Также Киев обеспокоен тем, что в марте 2019 года Россия провела в захваченном Крыму военные учения, в ходе которых был задействован комплекс Искандер-М.

Напомним, США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и решили выйти из него. Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин одобрил закон о приостановлении действия Россией ДРСМД. Ракетный договор "умер" 2 августа.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан еще между США и СССР 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне, соглашение вступило в силу 1 июня 1988-го.

Со стороны Штатов документ подписал американский президент Рональд Рейган, а со стороны СССР - советский лидер Михаил Горбачев.

Соглашением США и Советский Союз обязались ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000 - 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Кроме того, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать ракеты таких типов в будущем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США МИД Украины договор о РСМД ракетный договор
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:50
СМИ узнали, какое ЧП случилось на железной дороге на Киевщине
07:36
Что не так с идеей бесплатной коммуналки для 70-летних мнение
07:25
Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США
07:21
Разведенная Слава Каминская показала свой цветочек в облегающем купальнике
06:49
Добряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки Зодиака
06:43
Баклажан – самый модный цвет волос осени 2019: лучшие варианты, кому подходит Фото
06:33
Порошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинации мнение
06:19
Заря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге Европы
05:52
Названы продукты, которые не стоит есть на ночь Видео
05:38
Нибиру наплодила крылатых палачей в Крыму: люди в опасности - уфологи
05:29
В Украине обновят состав потребительской корзины: что добавят
05:12
Нурмагомедов рассказал о проблемах перед боем с Порье
04:51
Самый титулованный футболист мира вернулся в Бразилию
04:35
"Мое лицо каждое утро": в сети умиляются коту, который всегда выглядит сонным
04:07
Леди Гага топлес продемонстрировала аппетитные ягодицы
03:50
Европу испепелит жуткая жара: климатологи напугали смертельным прогнозом Видео
03:29
Российский кикбоксер избил свою девушку за отказ приготовить суп
03:27
Если Ляшко не наделает ошибок, может "дожить" до новых выборов в Раду - эксперт
03:08
Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять Фото
02:47
В России зоологи наши пользу от пожаров в Сибири
02:44
Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам
02:38
"Не тупи - поступи" - Андрей Пятов обратился к абитуриентам "ДНР/ЛНР"
02:24
Японская plus-size модель появилась на обложке модного журнала Фото
02:13
Диетолог рассказала, что можно есть на ночь, чтобы не поправляться
02:04
Джулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины
01:50
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019 Видео
01:29
Кличко обещает сделать "бронированным" скандальный мост в центре Киева
01:01
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
00:45
В России произошло кровавое ДТП с автобусом: много жертв и пострадавших Видео
00:29
Пять советов, которые сделают утренний секс незабываемым
00:12
Ученые выяснили, как связана грамотность в переписке и тяга к сексу
02 августа, пятница
23:58
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт в день рождения Земфиры Видео
23:50
Полиция задержала мать, выбросившую в Черкассах мертвого сына в чемодане
23:29
Сценарист рассказал о важной сцене, выкинутой из сериала Чернобыль
23:03
"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в Сибири
22:41
Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо верный шаг Видео
21:59
Суд постановил возместить Портнову 7 млн грн из госбюджета
21:33
В Минрегион заявили о легализации аренды жилья
21:30
"Вы обещали, поэтому финансируйте": Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог Видео
20:56
Путин упростил украинцам проживание в РФ Видео
20:34
В Польше чаще отказывают во въезде украинцам
20:01
Эксперт назвал рычаги влияния Порошенко в новой Раде
19:54
Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа Видео
19:29
Посольство США в Украине заявило об угрозе ИГИЛ на День независимости
19:26
В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов Видео
19:18
"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео Видео
19:06
Фосфор, мышьяк и хлор: в Крыму назревает еще одна экологическая катастрофа
18:58
Зеленский примкнет к обучающимся в Трускавце "слугам народа" Видео
18:55
Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут Фото
18:48
На Прикарпатье Зеленского с овациями попросили отстроить мост Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять