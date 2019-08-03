Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США

МИД Украины отреагировал на прекращение ДРСМД / Капитал

Украина разочарована тем, что было прекращено действие ракетного договора между Российской Федерацией и США.

Украинское государство считает, что действия американской стороны относительно Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) были вынужденными, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что, учитывая прекращение действия соглашения, и в ответ на агрессию РФ наша страна "оживит" диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

"Формально не будучи стороной договора…, Украина неуклонно придерживалась его положений на протяжении всего времени его существования. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними", - отметили в МИДе.

В министерстве добавили, что Киев вместе с Вашингтоном осудил разработку и испытания Москвой баллистической ракеты РС-26 Рубеж на дальность более 2000 км и расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Читайте также"Ядерная война уже на пороге": аналитики раскритиковали выход США из ДРСМДВ МИД подчеркнули, что Украина особенно обеспокоена сведениями, что РФ разработала и разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые столицы Европы.

Также Киев обеспокоен тем, что в марте 2019 года Россия провела в захваченном Крыму военные учения, в ходе которых был задействован комплекс Искандер-М.

Напомним, США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и решили выйти из него. Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин одобрил закон о приостановлении действия Россией ДРСМД. Ракетный договор "умер" 2 августа.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан еще между США и СССР 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне, соглашение вступило в силу 1 июня 1988-го.

Со стороны Штатов документ подписал американский президент Рональд Рейган, а со стороны СССР - советский лидер Михаил Горбачев.

Соглашением США и Советский Союз обязались ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000 - 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Кроме того, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать ракеты таких типов в будущем.