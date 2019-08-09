Слуга народа предложила оппозиции три должности в Раде: СМИ раскрыли детали

Представители Слуги народа Руслан Стефанчук (слева) и Дмитрий Разумков / УНИАН

Партия Слуга народа готова отдать представителям оппозиционных фракций три должности в новой Верховной Раде.

При этом оппозиции предложили должности вице-спикера, глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции, говорится в сообщении Telegram-канала УП. Off the record.

В сообщении также подчеркивается, что партии Европейская солидарность и Голос якобы пока отказываются от поста вице-спикера.

Напомним, ранее лидер Слуги народа Дмитрий Разумков вынес на рассмотрение Подготовительной депутатской группы предложение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде.