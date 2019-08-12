Первые пошли: в Центризбиркоме зарегистрировали новых народных депутатов

ЦИК / УНИАН

Сотрудники ЦИК зарегистрировали первых нардепов, избранных по общегосударственному многомандатному избирательному округу.

В понедельник, 12 августа, на очередном заседании Центризбирком зарегистрировал нардепов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. От политической партии "Слуга народа" зарегистрирован Алексей Устенко (№86 в избирательном списке партии), от партии "Европейская солидарность" - Руслан Князевич (№21) и Максима Саврасова (№22), от "Оппозиционной платформы - За життя" - Юлий Иоффе (№12) и Ренат Кузьмин (№35).

Читайте такжеПодсчет окончен: ЦИК обработала 100% протоколовКроме того, во время заседания были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах:

1) №15 - самовыдвиженка Лариса Билозир (Винницкая область);

2) №37 - самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (Днепропетровская область),

3) №46 - кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Федор Христенко;

4) №51 - самовыдвиженец Александр Ковалев (Донецкая область);

5) №62 - кандидат от политической партии "Слуга народа" Игорь Герасименко;

6) №64 - самовыдвиженец Владимир Арешонков;

7) №66 - кандидат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко (Житомирская область);

8) №71 - самовыдвиженец Валерий Лунченко (Закарпатская область);

9) №78 - кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Александр Пономарев (Запорожская область);

10) №88 - самовыдвиженец Андрей Иванчук (Ивано-Франковская область);

11) №102 - самовыдвиженец Олесь Довгий (Кировоградская область);

12) №107 - самовыдвиженец Александр Сухов (Луганская область);

13) №147 - самовыдвиженец Олег Кулинич (Полтавская область), №155 - самовыдвиженец Виктор Мьялик (Ривненская область);

14) №162 - кандидат от "Слуги народа" Николай Задорожний (Сумская область);

15) №174 - самовыдвиженец Александр Фельдман (Харьковская область);

16) №192 - самовыдвиженец Александр Герега (Хмельницкая область);

17) №197 - кандидат от "Слуги народа" Александр Скичко;

18) №198 - самовыдвиженец Сергей Рудик;

19) №200 - самовыдвиженец Антон Яценко (Черкасская область).

Напомним, ранее в Центризбиркоме рассказали, сколько миллионов гривен потратили партии на досрочных выборах в Верховную Раду 2019.