"Воровская партия и за*роченный канал": против Порошенко подали новый иск

Против Петра Порошенко подали новый иск / Reuters

Бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск о защите чести и достоинства против пятого президента Петра Порошенко, а также его партии Европейская солидарность и телеканала Прямой.

"Это иск за тупость. Петр Алексеевич, жду в суде вас, вашу воровскую партию и ваш за*роченный телеканал. О дате заседания сообщу дополнительно", - написал бывший соратник Януковича в своем Телеграм-канале.

Отметим, что иск подан в Печерский райсуд Киева. В нем истец требует опровергнуть недостоверную информацию о нем, озвученную Порошенко и опубликованную на сайтах партии ЕС и Прямого следующего содержания: "...Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василю Небензе".

Портнов решил, что эта информацию такой, что затрагивает его честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутации.

Напомним, недавно Порошенко обвинил Портнова в попытке рейдерского захвата Прямого.