"Задроченные ответчики": сайты Порошенко разместили фейк, на них подали в суд

Портнов снова потащил Порошенко в суд

Юрист и бывший замглавы АП Андрей Портнов сообщил, что подает на экс-президента Петра Порошенко в суд за фейковую информацию о том, что якобы Портнов передал материалы уголовного дела по задержанным морякам в Россию.

"Вчера я пообещал Порошенко иск в суд и унизительный судебный процесс за размещённую на сайте его партии новость... и вот сегодня ночью фигурант эту новость с сайта убрал, видимо придя к аналогичному со мной выводу, что могу надеть её на голову", - написал Портнов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что его юристы сделали нотариально заверенные скриншоты и с этими доказательствами пойдут в суд.

"Нельзя быть таким тупым, надо отвечать за свою легкомысленность", - добавил Портнов.



Читайте такжеПолная капитуляция: почему проект Порошенко доживает последние дниКроме того, со ссылкой на сайт партии данную новость разместил и сайт телеканала Прямой, принадлежащий также Петру Порошенко. Позже, как и на портале Европейской солидарности, новость была удалена. Как и ЕС, сайт прямого также выступит ответчиком в суде, пообещал экс-замглавы АП.

"Ваш задроченный телеканал тоже успел новость обо мне разместить. Правда со ссылкой на Ваш сайт, который с которого Вы её ночью убрали. Но уже поздно, мои застенчивые фигуранты, завтра иск в суд. Со скриншотами и архивами. Тупых надо учить. Пойдёте двумя ответчиками", - резюмировал Портнов.

Стоит отметить, что обе страницы сохранились в кэше.