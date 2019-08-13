Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи - Портнов

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН

Судьи разрешили прохождение экс-президентом Украины Петром Порошенко проверки на полиграфе (т.н. детекторе лжи).

Соответствующее сообщение опубликовал Андрей Портнов (замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича) на своем канале в мессенджере Telegram.

"Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждем истерику в воровской малине", − написал он.

Напомним, 12 августа, в понедельник, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко прибыл в здание Государственного бюро расследований в компании своих младших детей − Михаила, Евгении и Александры. Экс-главу государства вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов во время покупки телеканала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались закидать куриными яйцами.

Далее, Петр Порошенко обвинил Андрея Портнова в попытке рейдерского захвата канала Прямой. Тот отверг обвинения и заявил, что данное СМИ оформлено на оффшорную компанию.