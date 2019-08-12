Портнов ответил Порошенко по рейдерству Прямого

Портнов не собирается отбирать у Порошенко телеканал / УНИАН

Экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов оспорил обвинения бывшего президента Украины Петра Порошенко в рейдерском захвате телеканала Прямой.

"Здесь идет подмена понятий. Здесь вообще речь не идет ни о рейдерском захвате, ни о преследовании журналистов, ни о нарушении свободы слова. Речь идет о том, что Порошенко прежде, находясь в "Партии регионов", работая в правительстве Азарова-Януковича, вошел в сговор с заместителем Януковича во фракции Макеенко – и провел с ним соглашение, оформив на него как на подставное лицо акции телеканала Тонис, который затем был переименован в телеканал Прямой", – заявил в Telegram Портнов в ответ на обвинения в рейдерском захвате канала.

По его словам, СМИ оформлено на оффшорную компанию.

Напомним, ранее 12 августа, в понедельник, экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований в компании трех из пяти своих детей − Михаила, Евгении и Александры. Бывшего главу страны вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов при приобретении канала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались забросать куриными яйцами.