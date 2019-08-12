Порошенко обвинил Портнова в попытке рейдерского захвата Прямого

Петр Порошенко / скриншот из видео

Экс-президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил о том, что в стране пытаются рейдерским способом захватить телеканал Прямой.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 12 августа, выступая перед журналистами. Порошенко утверждает, что его допрос в Государственном бюро расследований был связан с ситуацией вокруг телеканала "Прямой".

"События, которые сейчас разворачиваются вокруг "Прямого" дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала […]Инициатором этого является господин Портнов ", − заявил он/

Порошенко также категорически опроверг факт своего владения либо управления каналом Прямой.

Глава ГБР Роман Труба оперативно прокомментировал слова Порошенко и упрекнул того в "искажении информационной реальности".

"К сожалению, Петр Алексеевич с государственнической человека превратился в обычного политика, занимается не только подменой понятий, а ущемления информационной реальности, если ему это выгодно.

В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное.

У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевиден", - написал он на своем канале в мессенджере Telegram.

Напомним, ранее 12 августа, в понедельник, экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований в компании трех из пяти своих детей − Михаила, Евгении и Александры. Бывшего главу страны вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов при приобретении канала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались забросать куриными яйцами.