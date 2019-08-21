Невосполнимая потеря в Квартале 95: комики попрощались с Юзиком

Юзик ушел в политику / Facebook Зе!команда

Впервые после избрания Владимира Зеленского президентом Украины состоялись съемки новых выпусков проекта Вечерний квартал.

Отметим, теперь участники коллектива остро шутили над своим бывшим шефом Владимиром Зеленским.

Кроме того, в одном из номеров артисты обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге Юрию Корявченкову (Юзику), который также ушел в большую политику и был избран народным депутатом Украины, сообщили в пресс-службе студии Квартал 95.

На мотив хита группы Queen Богемская рапсодия ребята спели:

"Юзя, помашем вслед, До свидания, друг и брат. Ты отныне депутат. Юзя, без тебя "Квартал" На 200 килограммов легче стал..."

Добавим, что во время съемок Юзик находился в зале. Во время исполнения финальной песни актеры даже пригласили его в последний раз выйти с ними на сцену.

При этом перед началом съемки Корявченков признался, что испытывает неоднозначные чувства - и что ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами.

"Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни", - сказал Юрий Корявченков.

Читайте такжеДети "Квартала 95": Саша Зеленская хочет стать модельером, а сын Юзика видит себя в роли мэраНапомним, актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный как Юзик, победил на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге.

Юрий Корявченков баллотировался в парламент от партии Слуга народа. Как свидетельствуют данные на сайте ЦИК, за него проголосовали 60,90% избирателей - это почти 43 тысячи человек. На данный момент обработаны 97,72% протоколов.